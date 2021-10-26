Узбекистан прошел без борьбы, или как выступили конкуренты Казахстана на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион Энди Крус Гомес с уверенной победы стартовал на чемпионате мира в Сербии, отправившись за третьим титулом подряд, а команда России и некоторые другие фавориты сохранили своих участников в дневной сессии второго соревновательного дня. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

В категории до 51 килограмма отметим диаметральное противоположное выступление Александра Корнева из Украины и Ахтема Закирова из России. Первый проиграл Нодари Дарбаидзе из Грузии, а второй выиграл раздельным решением у Мартина Молины Салвадора из Испании. Также в следующий круг прошли призеры ЧЕ-2019 - Артур Оганесян из Армении и Федерико Серра из Италии.

Американец Роско Хилл разгромил доминиканца Марио Лавегара Сепеду, заставив рефери остановить поединок в третьем раунде. Выиграл стартовый поединок кубинец Энди Крус (до 63,5 килограмма), переиграв Джонатана Миниела из Панамы. Пробились в следующий раунд Мишилт Баттумур из Монголии и Шива Тапа из Индии.

В категории до 80 килограммов после отказа соперника во второй круг пробился Одилжон Аслонов из Узбекистана, а Лука Плантич из Хорватии выиграл единогласным решением судей у Грегора Старасиника из Словении. Победы одержали также Савелий Садома из России и Шаббос Негматуллоев из Таджикистана.

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Напомним, ранее первые поединки выиграли Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и Абылайхан Жусупов (до 67 килограммов). Сегодня, 26 октября, вступят в борьбу еще два казахстанца - помимо Сакена Бибосынова (до 51 килограмма), поединок проведет Нурканат Райыс (до 75 килограммов).

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