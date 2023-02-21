Узбекистан понес первые потери на малом ЧМ по боксу с участием Казахстана

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Сегодня 00:44
©ESPN

Сборная Узбекистана по боксу понесла первые потери на международном турнире Кубок Странджа в Софии (Болгария), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже на старте соревнований из борьбы выбыли Мухлиса Хушвактова (54 килограмма), которая уступила представительнице Ирландии Наим Фей (0:5), и Асилбек Джалилов (51), проигравший турку Гумушу Самету (2:3).

В то же время пять боксеров из Узбекистана стартовали с побед. Это Дилшод Абдумуродов (60), Бехзод Хамидов (67), Икболжон Холдоров (71), Саиджамшид Джафаров (71) и Саидахан Рахмонова (48).

Напомним, что Казахстан на этом турнире, который также называют малым чемпионатом мира, представлен в 12 весовых категориях. Первый представитель сборной Ерасыл Танкай уже стартовал с победы. Расписание других боев с участием казахстанцев доступно здесь.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Кубок Странджа Болгария

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