Казахстан узнал первых соперников на малом ЧМ по боксу. Расписание боев

Сегодня, 20 февраля, в Софии (Болгария) стартует международный турнир по боксу Кубок Странджа, который также называют малым чемпионатом мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан будет представлен в 12 весовых категориях:
48: Ернур Кайрат
51: Кенже Муратулы
54: Бекзат Алдамжаров
57: Оразбек Асылкулов
60: Ерасыл Танкай
63,5: Ертуган Зейнуллинов
67: Темирхан Тезек
75: Нурканат Райыс
80: Бекзад Нурдаулетов
86: Бекзат Танатаров
92: Абзал Куттыбеков
+92: Камшыбек Кункабаев
Расписание первых боев казахстанцев (время Астаны).
20 февраля
Дневная сессия (17:00)
60 килограммов. Ерасыл Танкай - Даниэле Салерно (Италия)
21 февраля
Дневная сессия (17:00)
57 килограммов. Оразбек Асылкулов - Джуд Галлахер (Ирландия)
63,5 килограмма. Ертуган Зейнуллинов - Конде Ойер Ибаррече (Испания)
Вечерняя сессия (22:00)
54 килограмма. Бекзат Алдамжаров - Биллаль Беннама (Франция)
67 килограммов. Темирхан Тезек - Пламен Янков (Болгария)
86 килограммов. Бекзат Танатаров - Картик (Индия)
22 февраля
Дневная сессия (17:00)
75 килограммов. Нурканат Райыс - Доминик Молинаро (Австралия)
+92 килограмма. Камшыбек Кункабаев - Стэн Бертенс (Нидерланды)
23 февраля
Дневная сессия (17:00)
51 килограмм. Кенже Муратулы - Бишвамитра Чонгтхам (Индия)
80 килограммов. Бекзад Нурдаулетов - Артем Агеев (Сербия)
92 килограмма. Абзал Куттыбеков - Артем Иорданян (Грузия)
Вечерняя сессия (22:00)
48 килограммов. Ернур Кайрат - Лука Кублашвили (Грузия)
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