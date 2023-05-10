Узбекистан гарантировал себе вторую медаль на домашнем чемпионате мира по боксу

Представитель сборной Узбекистана Абдумалик Халоков вышел в полуфинал домашнего чемпионата мира-2023 по боксу, проходящего в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов хозяин ринга не оставил шансов Ишишу Юсуфу из Иордании, одержав победу единогласным решением судей (5-0).

Ранее в полуфинал от Узбекистана вышел олимпийский чемпион Рио-2016 Хасанбой Дусматов (51), который выиграл у победителя ЧМ-2021 японца Томои Цубои.

Таким образом, Халоков и Дусматов гарантировали себе как минимум бронзовую медаль.

Добавим, что Узбекистан представлен в четвертьфиналах 11 боксерами, потеряв лишь двоих. У Казахстана осталось на этой стадии шесть боксеров.