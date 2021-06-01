Один ушел, а другой отказался от фото. Как боксеры сборной Казахстана отреагировали на спорные финалы ЧА-2021

Боксеры сборной Казахстана отказались надевать медали, которые завоевали на чемпионате Азии-2021, а некоторые - не стали фотографироваться на церемонии награждения. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Эстафету" начал Абылайхан Жусупов, который отказался участвовать в совместном традиционном фотографировании, когда его пригласили подняться на подиум к другим призерам турнира. Казахстанец не смог провести полный бой после рассечения, а на награждении отстранился от конкурентов. И не надел медаль.

Быструю фотографию сделал Абильхан Аманкул. В финале казахстанец был признан проигравшим в поединке с соперником из Узбекистана, а во время награждения лишь на мгновение поднялся к другим призерам. Несколько секунд и Аманкул покинул пьедестал.

Василий Левит, который не смог продолжить победную серию на континентальных турнирах, был отстраненным во время гимна Индии и не стал надевать медаль, а когда пришло время для фотографии - просто ушел.

Раздумывал о том, примерить ли медаль капитан команды Камшыбек Кункубаев, но не с первой попытки все-таки накинул награду на шею. Не отказался казахстанец и от совместного фотографирования.

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Напомним, мужская сборная Казахстана завершила чемпионат Азии без золотых медалей, уступив в во всех пяти финальных поединках.

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