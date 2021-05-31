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Это провал? Как Казахстан, Узбекистан и другие команды поделили медали чемпионата Азии по боксу

Четыре команды выступили в финалах.

Это провал? Как Казахстан, Узбекистан и другие команды поделили медали чемпионата Азии по боксу
Кадр из видео
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Сборная Казахстана по боксу не выиграла ни одной золотой медали на чемпионате Азии по боксу, пропустив вперед не только Узбекистан, но и еще двух конкурентов, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские боксеры были представлены в Дубае первыми номерами, но никому из них не удалось выиграть дивизион: все пятеро уступили в своих поединках. 100-процентный результат у Монголии - три финала и три "золота".

Медальный зачет чемпионата Азии-2021

1. Узбекистан - 6-1-3.

2. Монголия - 3-0-2

3. Индия - 1-2-2.

4. Казахстан - 0-5-1

5. Иран - 0-2-2.

6. Кыргызстан - 0-0-4.

7. Филиппины - 0-0-3.

8. Таджикистан - 0-0-2.

9. Кувейт - 0-0-1.

Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу

Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу Узбекистан Монголия Индия

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