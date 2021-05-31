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Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу

Пять казахстанцев боролись за "золото".

Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу
Кадр из видео
Новости спорта Бокс Любительский бокс
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Пять боксеров сборной Казахстана боксировали в финале чемпионата Азии по боксу, но ни одному не удалось стать чемпионом турнира. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Помимо казахстанцев, в финальные поединки пробились боксеры Узбекистана (семь спортсменов), Монголии (три), Индии (три) и Ирана (два). Каждый из конкурентов получил своих чемпионов, кроме двух стран - это Иран и Казахстан.

Результаты финалов в мужской сетке ЧА-2021

До 49 килограммов

Даниял Сабит (Казахстан)- Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - 0:5.

"Бронза": Марк Лестер Дуранс (Филиппины) и Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия).

До 52 килограммов

Амит (Индия, 1) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 2:3.

"Бронза": Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) и Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4).

До 56 килограммов

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) - Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) - 2:3.

"Бронза": Есенбек Акылбек (Кыргызстан) и Жунмилардо Огайер (Филиппины).

До 60 килограммов

Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Даниял Шахбахш (Иран) - 5:0. 

"Бронза": Вариндер Сингх (Индия) и Абдумалик Халоков (Узбекистан).

До 64 килограммов

Шива Тапа (Индия) - Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) - 2:3.

"Бронза": Элнур Абдураимов (Узбекистан) и Баходур Усмонов (Таджикистан, 1).

До 69 килограммов

Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 4:1 (остановлен в первом раунде из-за рассечения).

"Бронза": Баттумур Мишеелт (Монголия) и Викаш Кришан (Индия).

До 75 килограммов

Абильхан Аманкул (Казахстан) - Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - 1:4.

"Бронза": Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) и Зейдшахин Моусави (Иран, 2).

До 81 килограмма

Мейсам Гешлаги (Иран) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - 2:3.

"Бронза": Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) и Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).

До 91 килограмма

Василий Левит (Казахстан, 1) - Санжит (Индия, 2) - 1:4.

"Бронза": Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) и Санжар Турсунов (Узбекистан, 3).

Свыше 91 килограмма

Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 5:0.

"Бронза": Пуриа Амири (Иран) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт).

Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу

Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Узбекистан Кункабаев Камшыбек Левит Василий Жусупов Абылайхан Аманкул Абильхан Индия ОАЭ

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