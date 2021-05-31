Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу

Пять боксеров сборной Казахстана боксировали в финале чемпионата Азии по боксу, но ни одному не удалось стать чемпионом турнира. Подробнее - в обзоре корреспондента Vesti.kz.
Помимо казахстанцев, в финальные поединки пробились боксеры Узбекистана (семь спортсменов), Монголии (три), Индии (три) и Ирана (два). Каждый из конкурентов получил своих чемпионов, кроме двух стран - это Иран и Казахстан.
Результаты финалов в мужской сетке ЧА-2021
До 49 килограммов
Даниял Сабит (Казахстан)- Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) - 0:5.
"Бронза": Марк Лестер Дуранс (Филиппины) и Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия).
До 52 килограммов
Амит (Индия, 1) - Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) - 2:3.
"Бронза": Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) и Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4).
До 56 килограммов
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) - Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) - 2:3.
"Бронза": Есенбек Акылбек (Кыргызстан) и Жунмилардо Огайер (Филиппины).
До 60 килограммов
Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) - Даниял Шахбахш (Иран) - 5:0.
"Бронза": Вариндер Сингх (Индия) и Абдумалик Халоков (Узбекистан).
До 64 килограммов
Шива Тапа (Индия) - Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) - 2:3.
"Бронза": Элнур Абдураимов (Узбекистан) и Баходур Усмонов (Таджикистан, 1).
До 69 килограммов
Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) - Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) - 4:1 (остановлен в первом раунде из-за рассечения).
"Бронза": Баттумур Мишеелт (Монголия) и Викаш Кришан (Индия).
До 75 килограммов
Абильхан Аманкул (Казахстан) - Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) - 1:4.
"Бронза": Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) и Зейдшахин Моусави (Иран, 2).
До 81 килограмма
Мейсам Гешлаги (Иран) - Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) - 2:3.
"Бронза": Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) и Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).
До 91 килограмма
Василий Левит (Казахстан, 1) - Санжит (Индия, 2) - 1:4.
"Бронза": Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) и Санжар Турсунов (Узбекистан, 3).
Свыше 91 килограмма
Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) - Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) - 5:0.
"Бронза": Пуриа Амири (Иран) - Абдулрахман Аланзи (Кувейт).
Разгромили Узбекистан и Индию, или как Казахстан выиграл чемпионат Азии по боксу
Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.
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