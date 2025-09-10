Уникальный боксёр принёс Казахстану пятую медаль на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Торехан Сабырхан провёл четвертьфинальный поединок на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Его соперником в весовой категории до 70 килограммов стал француз Макан Траоре. Первый раунд со счётом 3:2 остался за казахстанцем. Вторую трёхминутку Сабырхан забрал уже со счётом 5:0. В третьем отрезке Торехан не сбавлял обороты, не позволив оппоненту перевернуть ход встречи.

Таким образом, Сабырхан вышел в полуфинал, обеспечив себе бронзовую медаль соревнований.

Ранее подобного успеха добились Наталья Богданова, Виктория Графеева, Елдана Талипова и старший брат Торехана - Махмуд Сабырхан.

Далее сегодня, 10 сентября, на ринг выйдут ещё девять представителей Казахстана. Подробнее о расписании и соперниках по ссылке.

Напомним, Торехан Сабырхан стал единственным боксёром в истории континента, которому удалось четырежды завоевать золото юношеских и юниорских чемпионатов Азии. В апреле 2025 года он сделал следующий шаг в карьере, уверенно проведя свой первый поединок на профессиональном уровне.