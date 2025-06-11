Триумф Казахстана в боксе: что досталось конкурентам из Узбекистана

В Эйндховене (Нидерланды) завершился престижный международный турнир Eindhoven Box Cup 2025, который собрал сильнейших боксеров со всего мира. Соревнования длились четыре дня и стали самыми конкурентными за всю историю турнира, передают Vesti.kz.

По итогам турнира сборная Казахстана была признана лучшей командой, завоевав пять золотых медалей и выиграв медальный зачет.

Организаторы также отметили лучших по номинациям:

Лучший боксер среди мужчин - Абдумалик Халоков (Узбекистан)

Лучшая боксерша среди женщин - Габриэлла Веерхейм (Нидерланды)

Лучший молодой талант (до 23 лет) - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)

Лучший боксер Нидерландов - Финн Бос

Лучший судья - Руслан Соколов (Украина)

Турнир в Эйндховене подтвердил свой статус одной из ключевых международных арен для бокса, объединив спортсменов, тренеров и судей более чем из 20 стран.