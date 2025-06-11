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Триумф Казахстана в боксе: что досталось конкурентам из Узбекистана

©instagram.com/eindhovenboxcup

В Эйндховене (Нидерланды) завершился престижный международный турнир Eindhoven Box Cup 2025, который собрал сильнейших боксеров со всего мира. Соревнования длились четыре дня и стали самыми конкурентными за всю историю турнира, передают Vesti.kz.

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По итогам турнира сборная Казахстана была признана лучшей командой, завоевав пять золотых медалей и выиграв медальный зачет.

Организаторы также отметили лучших по номинациям:

Лучший боксер среди мужчин - Абдумалик Халоков (Узбекистан)
Лучшая боксерша среди женщин - Габриэлла Веерхейм (Нидерланды)
Лучший молодой талант (до 23 лет) - Турабек Хабибуллаев (Узбекистан)
Лучший боксер Нидерландов - Финн Бос
Лучший судья - Руслан Соколов (Украина)

Турнир в Эйндховене подтвердил свой статус одной из ключевых международных арен для бокса, объединив спортсменов, тренеров и судей более чем из 20 стран.