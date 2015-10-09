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Любительский бокс
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Казахстан выиграл медальный зачет на престижном Eindhoven Box Cup

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Казахстан выиграл медальный зачет на престижном Eindhoven Box Cup ©пресс-служба Дирекции развития спорта

Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире Eindhoven Box Cup, который прошел в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире Eindhoven Box Cup, который прошел в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей - пять золотых и три бронзовых.

Золотые медали:

  • 50 кг - Даниял Сабит
  • 70 кг - Абылайхан Жусупов
  • 80 кг - Ерасыл Жакпеков
  • 85 кг - Даулет Толемисов
  • +90 кг - Нурлан Сапарбай

    • Бронзовые медали:

  • 65 кг - Ертуган Зейнуллинов
  • 75 кг - Сабыржан Аккалыков
  • 90 кг - Сагындык Тогамбай


    • Также отметилась и сборная Узбекистана: несмотря на то, что страну представляли всего три спортсмена, все они поднялись на пьедестал.

    Золото: Абдумалик Халоков (60 кг), Турабек Хабибуллаев (90 кг)
    Серебро: Асадхужа Муйдинхужаев (70 кг)

    Eindhoven Box Cup считается одним из самых авторитетных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских боксеров участие в нем стало важным этапом подготовки к предстоящим крупным международным стартам, включая квалификационные турниры к Олимпийским играм.

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