Казахстан выиграл медальный зачет на престижном Eindhoven Box Cup

Сборная Казахстана по боксу успешно выступила на международном турнире Eindhoven Box Cup, который прошел в Эйндховене (Нидерланды), передают Vesti.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей - пять золотых и три бронзовых.

Золотые медали:

50 кг - Даниял Сабит



70 кг - Абылайхан Жусупов



80 кг - Ерасыл Жакпеков



85 кг - Даулет Толемисов



+90 кг - Нурлан Сапарбай

Бронзовые медали:

65 кг - Ертуган Зейнуллинов



75 кг - Сабыржан Аккалыков



90 кг - Сагындык Тогамбай

Также отметилась и сборная Узбекистана: несмотря на то, что страну представляли всего три спортсмена, все они поднялись на пьедестал.

Золото: Абдумалик Халоков (60 кг), Турабек Хабибуллаев (90 кг)

Серебро: Асадхужа Муйдинхужаев (70 кг)

Eindhoven Box Cup считается одним из самых авторитетных турниров в европейском любительском боксе. Для казахстанских боксеров участие в нем стало важным этапом подготовки к предстоящим крупным международным стартам, включая квалификационные турниры к Олимпийским играм.