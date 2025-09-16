Тренеры Казахстана и Узбекистана поставили точку в дуэли на ЧМ-2025 по боксу

Главные тренеры сборных Казахстана и Узбекистана по боксу встретились по окончании чемпионата мира-2025 в Ливерпуле (Англия), впервые прошедшего под эгидой новой организации World Boxing, передают Vesti.kz.

Наставники команд Кайрат Сатжанов и Тулкин Киличев поделились впечатлениями от турнира, а также пошутили по поводу принципиального соперничества двух сборных.

"Уважаемые болельщики, поздравьте нас с победой. Узбекистан и Казахстан - братья, мы всегда вместе. Наши большие начальники сказали нам: "Зачем вы приехали в Англию? Вы могли спарринг у себя дома провести и всё, остальным раздать призовые места". Чтобы наши страны всегда оставались на высоких позициях", - отметил Сатжанов.

Его коллега из сборной Узбекистана также высказался о конкуренции.

"Казахстан, Узбекистан, наши народы - мы конкурируем в боксе, на ринге. Но вне ринга мы всегда уважаем друг друга, мы братья. Дай Аллах, чтобы на Олимпиаде мы показали прекрасные результаты. Всем здоровья", - добавил Киличев.

Напомним, Казахстан выиграл медальный зачёт ЧМ-2025 по боксу, завоевав 7 золотых, серебряную и две бронзовые награды. Узбекистан стал вторым: шесть золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025