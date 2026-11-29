Казахстанский боксёр Аман Конысбеков не смог пробиться в полуфинал финального этапа Кубка мира World Boxing-2026 в Ташкенте (Узбекистан), уступив представителю России Сергею Сергееву, сообщают Vesti.kz.

Конысбеков уступил раздельным решением

В четвертьфинальном поединке весовой категории до 75 килограммов соперники провели на ринге три раунда. По их итогам судьи раздельным решением со счётом 3:1 отдали победу Сергееву.

Российский боксёр вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль турнира. Для Конысбекова соревнования завершились.

Отметим, что казахстанец известен под прозвищем "Казахский Тайсон", которое получил за агрессивную манеру ведения боя. В июле 2026 года он стал чемпионом Азии среди спортсменов до 22 лет, а на чемпионате Казахстана в Таразе завоевал серебро в весовой категории до 75 килограммов.

Кубок мира проходит в Ташкенте

Финальный этап Кубка мира World Boxing-2026 проходит в Ташкенте с 28 ноября по 3 декабря. В соревнованиях участвуют 132 боксёра из 30 стран. Медали разыгрываются в десяти мужских и десяти женских весовых категориях.

Ранее чемпион Казахстана Фарух Токтасынов разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка мира по боксу.

Кроме того, казахстанская боксёрша Карина Ибрагимова одержала победу и завоевала первую для Казахстана путёвку в финал турнира.

Добавим также, что сборная Казахстана по боксу понесла потерю на Кубке мира в Узбекистане.

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