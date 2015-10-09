Казахстанский боксёр Фарух Токтасынов уверенно победил представителя Кыргызстана Ихтиера Нишонова и пробился в полуфинал заключительного этапа Кубка мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Токтасынов не оставил шансов сопернику

Действующий чемпион Казахстана выступает в весовой категории до 70 килограммов. В четвертьфинальном поединке против Нишонова казахстанец с первых минут захватил инициативу, мощными ударами преодолевал защиту соперника и по ходу боя только увеличивал преимущество.

В итоге все пять судей отдали предпочтение Токтасынову — победа со счётом 5:0.

В полуфинале его ждёт боксёр из Польши

Теперь казахстанцу предстоит встретиться за выход в финал с представителем Польши Дамианом Дуркачем.

Напомним, финальный этап Кубка мира проходит в Ташкенте с 28 ноября по 3 декабря. В соревнованиях участвуют 142 боксёра из 31 страны.

Ранее со счётом 5:0 завершился бой узбекского боксёра за полуфинал Кубка мира с участием Казахстана.

Добавим также, что Казахстан на разгроме вырвал первую путёвку в финал Кубка мира по боксу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!