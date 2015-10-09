Представитель сборной Узбекистана Абдуллох Мадаминов уверенно победил туркменского боксёра Байрама Нурмухаммедова и вышел в полуфинал финального этапа Кубка мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Мадаминов одержал уверенную победу

Поединок состоялся в весовой категории до 70 килограммов. На протяжении всех трёх раундов узбекистанец владел преимуществом и в итоге добился победы единогласным решением судей со счётом 5:0.

Таким образом, Мадаминов продолжит борьбу за медали турнира и выступит в полуфинале соревнований.

Казахстан также представлен на турнире

Финальный этап Кубка мира стартовал в Ташкенте 28 ноября и продлится до 3 декабря. Всего в соревнованиях принимают участие 142 боксёра из 31 страны, получившие приглашения от международной организации World Boxing.

На турнире также выступает сборная Казахстана. С составом национальной команды можно ознакомиться по этой ссылке.

Ранее Казахстан на разгроме вырвал первую путёвку в финал Кубка мира по боксу.

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