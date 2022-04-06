"Судьи помогли ему". Чемпион мира по боксу из Казахстана объяснил сенсационное поражение

Чемпиона мира по боксу 2021 года и обладатель бронзы ОИ-2020 из Казахстана Сакен Бибосынов прокомментировал сенсационное поражение в четвертьфинале турнира Thailand Open, сообщает Bassport.kz.

"Это были первые после чемпионата мира соревнования, в которых я участвовал. Провел две встречи. Судьи помогли боксеру из Таиланда. На чемпионате мира я выиграл у него.

Поскольку это спорт, победы и поражения идут рядом. Это для меня большой опыт. После каждого поражения на ринг возвращаешься более крепким. Мои тренеры оказывают всевозможную помощь и призывают не поддаваться унынию. Еще предстоит провести много работы. Перерыв, который был после чемпионата мира хорошо повлиял на меня, позволил успокоится и вернутся с новыми силами.

Главный старт сезона - Летние Азиатские игры в Китае. Я поставил цель на этих соревнованиях поднять наше знамя", - заявил боксер.

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В четвертьфинале весовой категории до 52 килограммов боксер проиграл местному спортсмену Танарату Саенфету раздельным решением судей - 2:3 (27:30, 29:28, 28:29, 30:27, 28:29). Бибосынов не сумел выйти в полуфинал и остался без медали турнира.

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