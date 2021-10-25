Стало известно расписание первых боев боксеров сборной Казахстана на чемпионате мира

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Сегодня 07:21

Стало известно расписание первых боев представителей сборной Казахстана по боксу на чемпионате мира, который принимает Белград (Сербия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам жеребьевки уже в первом круге подопечным Кайрата Сатжанова выпали соперники из Узбекистана. Подробнее можно прочитать здесь.

Сборная Казахстана выбрала капитана на чемпионат мира по боксу

25 октября
57 килограммов (1/32). Серик Темиржанов - Энх-Амар Хархуу (Монголия).
67 килограммов (1/32). Абылайхан Жусупов - Ю Линь (Тайбэй).

26 октября
51 килограмм (1/16). Сакен Бибосынов - Хасанбой Дусматов (Узбекистан).
75 килограммов (1/32). Нурканат Райыс - Стефан Савкович (Черногория).

27 октября
71 килограмм (1/32). Асланбек Шымбергенов - Фархад Моради Аташгах (Иран.)
86 килограммов (1/16). Бек Нурмаганбет - Кено Мачадо (Бразилия).

28 октября
+92 килограмма (1/16). Нурлан Сапарбай - Аюба Гадфа Дрисси (Испания).

29 октября
54 килограмма (1/16). Махмуд Сабырхан - Ин Кю Ким (Южная Корея).
60 килограммов (1/16). Саматали Тольтаев - Тамба Соргор (Сьерра-Леоне) / Хунатип Пиднуч (Таиланд).
92 килограмма (1/16). Айбек Оралбай - Матеуш Березницки (Польша).

30 октября
48 килограммов (1/8). Темиртас Жусупов - Мухаммет Унлу (Турция) / Омер Аметович (Сербия).
63,5 килограмма (1/16). Санатали Тольтаев - Васил Чеботари (Молдова).
80 килограммов (1/16). Нурбек Оралбай - Исаяс Фильо (Бразилия). 

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