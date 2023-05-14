Сколько заработали казахстанские боксеры за медали чемпионата мира-2023 в Ташкенте

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Сегодня 20:43
©IBA

Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира-2023 по боксу, проходящем в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг). Еще одно серебро в копилку сборной принес Дулат Бекбауов (67 кг).

Напомним, обладатели золотых наград получат от Международной ассоциации бокса (IBA) по 200 тысяч долларов. Боксерам, занявшим вторые места, предусмотрены 100 000 долларов, а за третьи - 50 000 долларов.

Кроме того, президент Казахстанской федерации бокса Кенес Ракишев пообещал будущим чемпионам дополнительные 100 тысяч долларов.

Таким образом, суммарно победители и призеры турнира в составе сборной Казахстана заработали 1 300 000 долларов.

Напомним, изначально Казахстан был представлен на ЧМ-2023 во всех 13 весовых категориях. До медалей не дошли Сакен Бибосынов (51 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная Казахстана по боксу ЧМ по боксу Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 21:40
Любительский бокс
На чемпионате мира по боксу во второй раз прервали гимн Казахстана
Сегодня , 21:21
Любительский бокс
Казахстан повторил исторический успех на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте
Сегодня , 20:59
Любительский бокс
Казахстан или Узбекистан? Кто выиграл медальный зачет ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
Сегодня , 20:43
Любительский бокс
Сколько заработали казахстанские боксеры за медали чемпионата мира-2023 в Ташкенте
Сегодня , 20:28
Любительский бокс
Токаев обратился к казахстанским боксерам после успеха на чемпионате мира
Сегодня , 20:07
Любительский бокс
Победы в битвах с Узбекистаном, или сколько медалей завоевал Казахстан на ЧМ-2023 по боксу
Сегодня , 19:52
Любительский бокс
Казахское дерби решило судьбу золота чемпионата мира по боксу
Сегодня , 19:33
Любительский бокс
Капитан принес сборной Казахстана третье золото чемпионата мира по боксу
Сегодня , 19:14
Любительский бокс
Просившийся в сборную Казахстана боксер принес Узбекистану золото ЧМ-2023
Сегодня , 18:19
Любительский бокс
Казахский Ломаченко дважды отправил в нокдаун узбека и выиграл золото ЧМ по боксу
© 2008 - 2023 ТОО «EML»