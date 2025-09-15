Сколько заработали боксеры Казахстана за медали ЧМ-2025

Стало известно, сколько заработали чемпионы и призеры из Казахстана за медали первого чемпионата мира по боксу от World Boxing, прошедшего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В регламенте турнира нет положения о призовых. Но в Казахстане призерам полагаются выплаты от государства за успешное выступление на ЧМ.

Призовые за медали ЧМ в КазахстанеЗолото: 15 000 долларов (8,1 млн тенге),Серебро: 7000 (3,7 млн тенге),Бронза: 5000 (2,7 млн тенге).

Также выплаты полагаются и тренерам (ставка делится на трех):

золото: 10 000 (5,4 млн тенге),серебро: 5000 (2,7 млн тенге),бронза: 3000 (1,6 млн тенге).

Дополнительные призовые, скорее всего, будут и от Казахстанской федерации бокса (КФБ).

Кто от Казахстана взял медали ЧМ-2025 по боксу

Золото в составе сборной Казахстана завоевали: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Алуа Балкибекова (50 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг);

серебро - Назым Кызайбай (48 кг);

бронзу - Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+80 кг).

В итоге Казахстан занял первое место в медальном зачёте ЧМ-2025.





Отметим, что в марте в Нише (Сербия) прошел женский чемпионат мира, но уже от IBA (Международной ассоциации бокса). Там призовой фонд составил 4,8 миллиона долларов.

Золото: 100 000 долларов,Серебро: 50 000,Бронза: 25 000,1/4 финала - 10 000.

Тогда чемпионками стали Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибекова (50 кг) и Аида Абикеева (65 кг).

Серебро: Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Бронза: Наталья Богданова (70 кг).

Дошедшие до четвертьфинала: Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Жасмин Кизатова (66 кг) и Надежда Рябец (75 кг).