Серик Сапиев назвал новое место работы

Серик Сапиев в Youtube-интервью Динаре Сатжан рассказал, что будет работать в Национальном олимпийском комитете, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я буду работать в Национальном олимпийском комитете", - сказал олимпийский чемпион Лондона-2012. Также Динара Сатжан спросила у Сапиева, хотел бы он поработать в Международном олимпийском комитете.

"Я не задумывался об этом. Но в целом можно сказать, что работа в международной организации повышает статус страны, статус лично человека, который работает в международной организации. Стоит подумать, почему бы и нет", - ответил он.

Напомним, Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера 2012 года.

Сапиев возглавлял Комитет по делам спорта и физической культуры с 30 января 2019 года, а накануне стало известно, что он ушел с должности председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта.

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport