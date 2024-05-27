Сенсацией закончился бой бывшей казахстанки за путевку на Олимпиаду

Казахстанская боксерша Владислава Кухта, представляющая Венгрию, выиграла свой первый бой на лицензионном олимпийском турнире в Бангкоке (Таиланд), сообщает Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов Кухта встретилась с чемпионкой Европы 2020 года среди молодежи, румынкой Лореданой Марин, и победила ее единогласным решением судей.

Таким образом, Кухта вышла в 1/8 финала и продолжает борьбу за путевку на Олимпийские игры-2024.

Она выступала за сборную Казахстана в весе до 57 килограммов, но в этом году поменяла гражданство - став первым номером сборной Венгрии.

Между тем, сборную Казахстана на турнире представляют Назым Кызайбай (50 кг), Улжан Сарсенбек (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Наталья Богданова (66 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Отметим, что главный старт четырехлетия пройдет этим летом в Париже (Франция)