Сенсацией обернулся бой Назым Кызайбай на Кубке мира по боксу

Сегодня, 22 апреля, казахстанка Назым Кызайбай не смогла выйти в четвертьфинал первого этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории до 54 килограммов она потерпела сенсационное поражение от представительницы Польши Виктории Рогалиньски со счётом 1:4.

Назым Кызайбай является бронзовой призёркой Олимпийских игр (2024), трёхкратной чемпионкой мира (2014, 2016, 2025), а также победительницей чемпионата Азии (2021).

Сегодня на ринг поднимутся ещё пять казахстанских боксёров, с расписанием боёв и прямой трансляцией можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в первый день Кубка мира от Казахстана выступили пять боксёров, а во второй - двое.

Первый этап Кубка мира-2026 от World Boxing проходит с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров (девять мужчин и семь женщин).

