Сенсацией обернулся бой Казахстана за медаль Кубка мира по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов не смог выйти в 1/2 финала Кубка мира в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 60 килограммов ему противостоял Шунсуке Китамото из Японии.

Темиржанов уверенно забрал первый раунд большинством судейских голосов - 4:1. Во втором раунде японец побывал в нокдауне но, трехминутка оказалась за ним. Все судьи отдали свои голоса Китамото.

В третьем раунде соперник казахстанца также оказался сильнее, победив раздельным решением судей - 3:2.

Темиржанов - серебряный призер чемпионатов мира (2021) и Азии (2022).

Отметим, что сегодня, 3 июля первой от Казахстана на ринг в Астане вышла Наталья Богданова (до 70 кг), разгромившая в четвертьфинале Барбару Марию Дос Сантос из Бразилии.

В свою очередь Нурбек Оралбай (до 80 кг) без боя вышел в 1/2 финала. Его соперник Лакши Чанар из Индии отказался от поединка из-за травмы.