Со счётом 5:0 обернулся бой Махмуда Сабырхана за выход в финал

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан уверенно вышел в финал международного турнира Boxam Elite, проходящего в Ла-Нусии (Испания), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 55 килограммов он не оставил шансов Ядумани Сингху из Индии — 5:0.

Махмуд Сабырхан — двукратный чемпион мира (2023, 2025) и победитель чемпионата Азии (2024).

Ранее другой представитель сборной Казахстана Санжар Ташкенбай также оформил разгром и не дал состояться сенсации в поединке за выход в финал.

Международный турнир Boxam Elite-2026 проходит с 3 по 8 февраля и объединяет соревнования среди мужчин и женщин. В мужской сетке Казахстан представлен 18 боксёрами в десяти весовых категориях, а в женской — 14 казахстанками в девяти весах.