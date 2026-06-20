Со счётом 0:5 закончился бой Казахстана за финал Кубка мира по боксу

Представительница Казахстана Валерия Аксенова выступила в полуфинале второго этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в китайском Гуйяне, передают Vesti.kz.

В поединке за выход в финал весовой категории до 80 килограммов она встречалась с Давиной Мишель из Франции. Бой продлился все три раунда, по итогам которых победу единогласным решением судей (5:0) одержала соперница.

Таким образом, Мишель вышла в финал турнира, а Аксенова завершила выступление с бронзовой медаль.

Ранее в финал Кубка мира от Казахстана вышли три боксёра - Назыма Кызайбай, Виктория Графеева и Абылайхан Жусупов.

Позднее на ринг выйдут еще четыре представителя Казахстана. Подробности - тут.