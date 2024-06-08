Сборной Казахстана по боксу поставили задачу на Олимпиаде

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Вчера 22:10
©КФБ

Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов в интервью Sportplustv рассказал о подготовке боксеров перед Олимпиадой-2024, передает Vesti.kz.

"Мы пару дней назад вернулись из Турции. Ребята смогли потренироваться и отдохнуть. Каждый день была одна тренировка, вечером старались сменить обстановку - футбол, фитнес, бег на песке, волейбол, купались в море. Впереди масштабная работа, специальная подготовка.

Я не могу сказать, что кто-то получит медаль, кто-то нет. Каждый заслужил свое право быть на Олимпиаде. В боксе бывают разные ситуации, много зависит от жеребьевки. Думаю, что наша задача минимум - одно "золото", одно "серебро" и одна "бронза". Но надеемся показать результат еще лучше, каждый из боксеров имеет шанс привезти медаль", - заявил Айтжанов.

У Казахстана на Олимпийские игры-2024 завоевано десять лицензий: три у девушек и семь у парней. При этом только Казахстан и Узбекистан будут представлены во всех весах в мужском боксе в Париже-2024.

Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. О том, кто будет биться за медали от Казахстана в боксе - можно узнать здесь.

Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 22:10
Любительский бокс
Сборной Казахстана по боксу поставили задачу на Олимпиаде
7 июня, 19:03
Любительский бокс
Назым Кызайбай дала совет фанатам после исторического результата
6 июня, 11:22
Любительский бокс
Кто остановит Джалолова? Узбекистан выставил сильнейший в истории состав боксеров на Олимпиаду-2024
4 июня, 17:59
Любительский бокс
Названа судьбоносная ошибка Джалолова
4 июня, 11:22
Любительский бокс
Казахстан сотворил историю в отборе на Олимпиаду-2024 в боксе
3 июня, 11:48
Любительский бокс
Круче Узбекистана? Казахстан отметился уникальным достижением в боксе на Олимпиаде-2024
3 июня, 10:27
Любительский бокс
Казахстан уделал Узбекистан в отборе за лицензии на Олимпиаду в боксе
2 июня, 18:22
Любительский бокс
Кункабаев подерется с Джалоловым, или кто в боксе представит Казахстан на Олимпиаде
2 июня, 17:50
Любительский бокс
Разгромом завершился бой Казахстана за лицензию на Олимпиаду
2 июня, 16:48
Любительский бокс
Назым Кызайбай с нокдауном и суперкамбэком завоевала лицензию на Олимпиаду
© 2008 - 2024 ТОО «EML»