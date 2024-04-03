В сборной Казахстана нашли замену Лукас в отборе на Олимпиаду

Состав женской сборной Казахстана по боксу претерпел изменения перед отборочным турниром за право поехать в Бангкок (Таиланд), где с 23 мая по 5 июня будут разыгрываться олимпийские лицензии, передают Vesti.kz.

Мини-турнир пройдет 8-10 апреля в Астане.

Дина Жоламан заявлена в весовую категорию до 54 килограммов. Она - чемпионка мира 2016 года, чемпионка Азии-2021.

Милана Сафронова заявлена в весовую категорию до 66 килограммов. Она - бронзовая призерка чемпионатов мира (2019) и Азии (2019).

Состав женской сборной Казахстана на предстоящие спарринги в Астане:

До 50 килограммов:

Назым Кызайбай (1993);

Алуа Балкибекова (1996).

До 54 килограммов:

Анель Сакыш (2000);

Жайна Шекербекова (1989);

Балауса Муздиман (1997);

Элина Базарова (2004);

Улжан Сарсенбек (2005);

Сымбат Алиаскар (2004);

Дина Жоламан (1992).

До 66 килограммов:

Жасмин Кизатова (2002);

Лаура Есенкелди (2000);

Наталья Богданова (1999);

Дарига Шакимова (1988);

Милана Сафронова (1991).

До 75 килограммов:

Гүльсая Ержан (2001);

Валентина Хальзова (1996);

Жибек Жараскызы (2003).

Отметим, что ранее в списке присутствовала Ангелина Лукас (1997), заявленная в весовую категорию до 54 килограммов, однако она решила не участвовать в предстоящем турнире, о причинах можно узнать здесь. Как видно, ее заменила Дина Жоламан.