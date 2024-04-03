В сборной Казахстана нашли замену Лукас в отборе на Олимпиаду

Состав женской сборной Казахстана по боксу претерпел изменения перед отборочным турниром за право поехать в Бангкок (Таиланд), где с 23 мая по 5 июня будут разыгрываться олимпийские лицензии, передают Vesti.kz.
Мини-турнир пройдет 8-10 апреля в Астане.
Дина Жоламан заявлена в весовую категорию до 54 килограммов. Она - чемпионка мира 2016 года, чемпионка Азии-2021.
Милана Сафронова заявлена в весовую категорию до 66 килограммов. Она - бронзовая призерка чемпионатов мира (2019) и Азии (2019).
Состав женской сборной Казахстана на предстоящие спарринги в Астане:
До 50 килограммов:
Назым Кызайбай (1993);
Алуа Балкибекова (1996).
До 54 килограммов:
Анель Сакыш (2000);
Жайна Шекербекова (1989);
Балауса Муздиман (1997);
Элина Базарова (2004);
Улжан Сарсенбек (2005);
Сымбат Алиаскар (2004);
Дина Жоламан (1992).
До 66 килограммов:
Жасмин Кизатова (2002);
Лаура Есенкелди (2000);
Наталья Богданова (1999);
Дарига Шакимова (1988);
Милана Сафронова (1991).
До 75 килограммов:
Гүльсая Ержан (2001);
Валентина Хальзова (1996);
Жибек Жараскызы (2003).
Отметим, что ранее в списке присутствовала Ангелина Лукас (1997), заявленная в весовую категорию до 54 килограммов, однако она решила не участвовать в предстоящем турнире, о причинах можно узнать здесь. Как видно, ее заменила Дина Жоламан.