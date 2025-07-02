В сборной Казахстана нашли виновных за сенсационное поражение на Кубке мира по боксу

Генеральный секретарь Казахстанской федерации бокса Мерей Акшалов прокомментировал поражение лидера сборной Абылайхана Жусупова на старте Кубке мира от World Boxing, проходящего в Астане, передают Vesti.kz.

Напомним, Жусупов в первом бою весовой категории до 70 килограммов встречался с Алмазом Оразбековым из Кыргызстана. Казахстанец забрал первые два раунда со счетом 5:0, но в третьем получил рассечение, после чего судья остановил бой. В результате победа была присуждена кыргызскому боксеру.

"Не было ударов головой или других запрещенных приемов, поэтому победа кыргызского боксера соответствует требованиям правил. Теперь, после окончания турнира, главный тренер сборной Кайрат Сатжанов даст официальное объяснение. Кроме этого, за это ответственны врачи, которые знали о травме и допустили его до соревнований", - заявил Акшалов "Спорт Министрі".

Сегодня, 2 июля, на Кубке мира в Астане пройдут бои третьего соревновательного дня. О том, кто из казахстанцев выйдет на ринг - можно узнать здесь.