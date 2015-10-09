В сборной Казахстана по боксу сделали заявление после Кубка мира

Главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин высказался о выступлении команды на втором этапе Кубка мира в Китае, передают Vesti.kz.

"На Кубке мира в Китае была очень высокая конкуренция, в каждой весовой категории проходили упорные поединки. Наши боксёрши сражались с сильными соперницами, что послужит для них хорошим опытом. Тем не менее, были и ошибки - в ближайшее время мы проведём их анализ и поработаем над их устранением.

Этот турнир - подготовка к Азиатским играм. Как тренер, я доволен боксом в исполнении сборной. Мы продолжим совместную работу с командой. После короткого отдыха мы на один месяц отправимся в США. А перед поездкой в Японию планируем провести совместные учебно-тренировочные сборы в Казахстане", - приводит его слова пресс-служба КФБ.

Напомним, что второй этап Кубка мира проходил с 15 по 21 июня в китайском городе Гуйян. В составе женской сборной Казахстана золото завоевали Назым Кызайбай (54 кг), Виктория Графеева (60 кг), а бронзовыми призёрами стали Аида Абикеева (65 кг), Валерия Аксенова (80 кг) и Дина Исламбекова (+80 кг).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!