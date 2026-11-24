Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Заключительная часть соревнований пройдёт с 26 ноября по 4 декабря под эгидой международной организации World Boxing.

Мужская команда:50 кг. Володя Мнацаканян65 кг. Максим Шумов75 кг. Сергей Сергеев80 кг. Бешто Шавлаев85 кг. Идар ЗаниловЖенская команда:48 кг. Юлия Чумгалакова57 кг. Людмила Воронцова70 кг. Надежда Голубева75 кг. Елена Гапешина80 кг. Салтанат МеденоваСвыше 80 кг. Ксения Олифиренко

Всего в соревнованиях примут участие 142 боксёра из 31 страны. Спортсмены получили приглашения на турнир от международной организации World Boxing.

Первые поединки состоятся 28 ноября, а финальные бои запланированы на 3 декабря.

Ранее стал известен состав Казахстана и Узбекистана на Кубок мира по боксу.