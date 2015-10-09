Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборная Казахстана узнала важные новости о ЧА-2025 по боксу

В Федерации бокса Узбекистана прошла пресс-конференция, посвящённая итогам чемпионата мира-2025 в Ливерпуле, передают Vesti.kz.

По информации Olympic.uz, во время встречи представители Федерации сообщили, что в конце текущего года в Ташкенте под эгидой Asian Boxing планируется проведение чемпионата Азии среди взрослых.

На мировом первенстве сборная Узбекистана завоевала 6 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачёте, уступив Казахстану.

Чемпионами мира от Казахстана стали Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (свыше 90 кг), Алуа Балкибекова (51 кг), Аида Абикеева (65 кг) и Наталья Богданова (70 кг).

Серебро завоевала Назым Кызайбай (48 кг), а бронзовые медали достались Виктории Графеевой (60 кг) и Елдане Талиповой (свыше 80 кг).

Чемпионат мира-2025 впервые проходил под эгидой новой организации World Boxing с 4 по 14 сентября.

