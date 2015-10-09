Алимханулы нашли альтернативный бой против абсолютного чемпиона

X-аккаунт о боксе Don Narices Rotas прокомментировал возможные следующие бои чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (17–0, 12 КО), сообщают Vesti.kz.

По информации источника, у Алимханулы останется только один потенциальный бой в среднем весе, если не состоится встреча с обладателем титула WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1-1, 18 КО).

"Если бой с Адамесом не состоится, то я думаю, это единственный бой (с Кроуфордом), который имеет смысл для Жанибека в весовой категории до 160 фунтов (средний дивизион)", — отмечает Don Narices Rotas.

Ранее Алимханулы вызвал Теренса Кроуфорда (42–0, 31 КО) на бой, подробности — по ссылке.

Напомним, 13 сентября Кроуфорд поднялся на два дивизиона и победил судейским решением Сауля Канело Альвареса (63–3–2, 39 КО), отобрав у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Алимханулы в последний раз боксировал 5 апреля в Астане, где в пятом раунде нокаутировал француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и успешно защитил свои титулы.