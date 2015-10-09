Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 10:00
 

WBO сделала заявление о бое Кроуфорда с казахским нокаутёром

  Комментарии

WBO сделала заявление о бое Кроуфорда с казахским нокаутёром Теренс Кроуфорд. ©instagram.com/tbudcrawford

Всемирная боксёрская организация (WBO) назвала трёх боксёров, которые могут стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе - американца Теренса Кроуфорда (42–0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Среди них российский полутяж Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО), британец выступающий в том же дивизионе, что и Кроуфорд - Хамза Шираз (22-0-1, 18 KO), а также объединённый чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе - казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO).

"Жанибек? Бивол? Шираз? Три имени. Три вызова. Три возможных пути для следующего шага Теренса "Бада" Кроуфорда?" - пишет WBO в X.

Стоит отметить, что казахстанец всё чаще появляется в списках потенциальных соперников американского боксёра. Совсем недавно Алимханулы сам бросил вызов Кроуфорду - подробности по ссылке.

Напомним, 13 сентября текущего года Теренс одержал победу решением судей над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63–3–2, 39 КО), став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Жанибек свой последний бой провёл 5 апреля 2025-го в Астане. Тогда он в пятом раунде эффектным нокаутом остановил француза конголезского происхождения Анауэля Нгамиссенге (14–1, 9 КО) и тем самым успешно защитил чемпионские пояса.

Ранее Алимханулы нашли альтернативный бой против абсолютного чемпиона. Также был назван победитель боя Кроуфорд - Бивол.

