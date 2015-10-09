Назван победитель боя Кроуфорд - Бивол

Казахстанский тренер по боксу Юрий Чернобровкин поделился своим мнением по поводу возможного боя между россиянином Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом (42–0, 31 КО) в лимите полутяжелого веса, передают Vesti.kz.

По его мнению, этот поединок вряд ли состоится, а если и состоится, то победит Бивол.

"По поводу боя Кроуфорда с Биволом, думаю, вряд ли он состоится. Теренс очень неглупый человек и понимает, что не потянет такой бой в полутяжелом весе. Кроуфорд поднялся на две весовые категории для боя с Канело и еще раз он не согласится это делать. Но, если вдруг, бой Бивола и Кроуфорда состоится, то Дима выиграет без особого труда. Во-первых — вес, а во-вторых — быстрые ноги Дмитрия, — рассказал Чернобровкин в беседе с Betonmobile.

Напомним, 13 сентября Кроуфорд победил судейским решением Сауля Канело Альвареса (63–3–2, 39 КО) и отобрал у мексиканца звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Тем временем Кроуфорда вызвал на бой чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (17–0, 12 КО), подробности - по ссылке.