Узбекскому боксёру угрожают нокаутом после боя за "абсолюта"

Намибийский боксёр Филлипус Нгхитумбва (17-2, 15 КО) остался недоволен качеством боя между японцем Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) и узбекским боксёром Муроджоном Ахмадалиевым (14-2, 11 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошёл 14 сентября в Японии. Иноуэ победил по очкам и сохранил статус абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

"Это был очень разочаровывающий бой, он был скучным, без экшена. Нам не нужны такие поединки на этом уровне. Зачем [Ахмадалиев] вызвал чемпиона, если тот не был готов к бою? Я нокаутирую обоих за один вечер", — заявил Нгхитумбва изданию The Ring.

Сам Нгхитумбва, который в этом году уже выиграл два боя, надеется активно выступать и на свой шанс в мировом боксе.

"Очень сложно быть в этой части мира, поскольку такие возможности крайне ограничены. Но я буду ждать своего часа, чтобы доказать всему миру, что я лучший. Мой промоутер не даёт мне скучать, и я верю, что он продолжит находить мне достойных соперников", — добавил боксёр.

Слова Нгхитумбвы вряд ли кто-то серьёзно воспринял, ведь в своём пассиве он имеет два поражения при 17 победах.