Биволу предложили выбрать Головкина: что он ответил?

Обладатель поясов по версиям WBA Super, IBO, IBF, WBO и The Ring Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) поучаствовал в коротком опросе, в котором нужно было назвать величайшего боксёра всех времён, сообщают Vesti.kz.

Российский боксер в этом блице упомянул казахстанца Геннадия Головкина.

- Дмитрий, играем, кто круче. Ты выбираешь одного. Погнали. Павел Сосулин или Николай Валуев?

- Валуев большой очень. Очень опасный серьезный и крутой.

- Николай Валуев или Артур Бетербиев?

- Валуев

- Николай Валуев или Костя Цзю?

- Цзю.

- Цзю или Геннадий Головкин?

- Головкин.

- Головкин или Мэнни Пакьяо?

- Мэнни Пакьяо.

- Мэнни Пакьяо или Флойд Мэйвезер?

- Мэйвезер.

- Мэйвезер или Майк Тайсон?

- Тайсон легенда, конечно.

- А теперь самое интересное: Майк Тайсон или Дмитрий Бивол?

- Майк Тайсон.

Напомним, последний раз российский боксёр выходил в ринг 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где встретился с Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО). Этот бой стал их реваншем и продлился всю дистанцию — 12 раундов. По итогам раздельного решения судей (114-114, 116-112, 115-113) победа досталась Биволу, который завоевал статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.