Трагедия грозит сорвать камбэк Джошуа, которого отправил в нокдаун казахстанец

Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) не выходил на ринг более года и планировал вернуться к боям в первом квартале следующего года. Приоритетным вариантом проведения поединка для британца считалась Аккра (Гана), передают Vesti.kz.

Трагедия на ринге

Однако этот вариант, как пишет vRINGe.com, оказался под угрозой. 12 сентября в Гане в лимите первого тяжёлого веса встретились местные боксёры Джейкоб Диксон (15-2, 14 КО) и Эрнест Акушей (6-2, 5 КО). Диксон победил нокаутом, после чего Акушей был госпитализирован. Несмотря на временное улучшение состояния, через 10 дней здоровье боксёра вновь ухудшилось, и он скончался в больнице.

Приостановка всех событий

Власти Ганы приняли решение приостановить все боксёрские мероприятия до проведения тщательного расследования. В стране уже не первый раз происходят смертельные инциденты на ринге, и в общественности высказываются опасения, что медицинские проверки спортсменов проводятся формально.

Влияние на планы Джошуа

Ситуация привела к отмене четырёх уже запланированных турниров и приостановила переговоры между Джошуа и ганскими инвесторами. Вполне вероятно, что команда бывшего британского чемпиона будет рассматривать альтернативные варианты, включая организацию боя в Нигерии.

Спарринг против казахстанца

Ранее бывший британский боксёр Энтони Фаулер рассказывал, как во время одного из спаррингов казахстанец Иван Дычко (15-1, 14 КО) сумел отправить Джошуа в нокдаун.

Дычко, кстати, 14 сентября провёл бой против американца Джермейна Франклина (24-2, 15 КО) и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.