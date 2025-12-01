Сборная Казахстана прибыла на чемпионат мира по боксу, который пройдет в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Мировое первенство пройдет с 3 по 13 декабря.

"Этот чемпионат соберет сильнейших боксеров из всех уголков мира, включая сборные Казахстана, Таиланда и Новой Зеландии готовые продемонстрировать свое мастерство, дисциплину и дух. Новая глава истории бокса вот-вот начнется!" - пишет IBA под видео о прибытии этих сборных в ОАЭ.