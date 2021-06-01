Сборная Казахстана обошла Узбекистан и выиграла медальный зачет чемпионата Азии по боксу

Сборная Казахстана по боксу выиграла общекомандный медальный зачет чемпионата Азии-2021 по боксу, проходивший в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, мужская сборная завоевала пять серебряных медалей, тогда как женская принесла в копилку восемь наград высшей пробы.

Всего в активе казахстанской сборной 16 медалей: восемь золотых, шесть серебряных и две бронзовые. Этот результат позволил обойти Узбекистан (7-6-5), а тройку замкнула Монголия (3-0-5).

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Также в итоговый медальный зачет ЧА-2021 по боксу вошли:

4. Индия (2-5-8)

5. Иран (0-2-2)

6. Индонезия (0-1-0)

7. Кыргызстан (0-0-4)

7. Таджикистан (0-0-4)

7. Филиппины (0-0-4)

10. Кувейт (0-0-2)

11. Шри-Ланка (0-0-1)

11. ОАЭ (0-0-1).

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