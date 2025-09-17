Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о ближайших планах команды после чемпионата мира-2025, прошедшего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Также наставник рассказал об изменениях в составе команды.

— Каким составом сборная отправится на финальный этап Кубка мира, который пройдет в Индии 15–22 ноября?

— Лидеры национальной команды в мировом турнире участия не примут. На соревнованиях будет сделана ставка на боксёров второго и третьего номера.

— Кто будет освобождён от участия в чемпионате Казахстана, который состоится в октябре?

— Отдых получат только чемпионы Ливерпуля: Санжар Ташкенбай (50 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг). Все остальные спортсмены обязаны принять участие в национальном первенстве.

Напомним, от Казахстана на первом ЧМ под эгидой World Boxing выступили десять боксёров. Это:

50 кг. Санжар Ташкенбай

55 кг. Махмуд Сабырхан

60 кг. Бейбарыс Жексен

65 кг. Ертуган Зейнулинов

70 кг. Торехан Сабырхан

75 кг. Сабыржан Аккалыков

80 кг. Нурбек Оралбай

85 кг. Бекзад Нурдаулетов

90 кг. Сагындык Тогамбай

90+ кг. Айбек Оралбай

Золото в Ливерпуле завоевали четверо из них: Ташкенбай, братья Сабырхан и Айбек Оралбай.

Таким образом, остальные боксёры примут участие в чемпионате Казахстана, который должен пройти в Семее в период 12–19 октября.

