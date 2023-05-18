Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала громкое заявление после сенсации со своим участием

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Сегодня 18:26
©instagram.com/angelina_lukas1997

Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, не согласна с итогами боксерского боя против соотечественницы Балаусы Муздиман, который состоялся в рамках республиканской Спартакиады в Петропавловске, сообщают Vesti.kz.

Поединок проходил в олимпийском весе - до 54 килограммов. Лукас уступила по очкам.

"1 раунд боя. Буду выкладывать каждый раунд!

Посмотрите сами, как забрали у меня бой, и не дали дойти до полуфинала даже! О какой Олимпийской медали в этом весе может идти речь.

2 раунд.

3 раунд. Посмотрите сами и все поймете", - написала она в Instagram.

Напомним, что это был первый бой Лукас после завоевания вакантного титула WBC International.

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Метки:
Лукас Ангелина Девушки в спорте

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