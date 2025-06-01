Самая перспективная боксерша Казахстана сделала заявление после победы над чемпионской мира

Казахстанская боксерша Виктория Графеева прокомментировала победу в финале международного турнира Thailand Open-2025, прошедшего Бангкоке (Таиланд), передают Vesti.kz.

В решающем поединке она одолела чемпионку мира-2023 из Китая Ян Ченью, завоевав золотую медаль соревнований.

"Здравствуйте, уважаемый народ Казахстана. Сегодня я одержала победу в (финальном) поединке. Поэтому эту победу я посвящаю казахскому народу. Огромное спасибо вам за поддержку. Вперед, Казахстан!", — сказала Графеева.