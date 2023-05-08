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Сакен Бибосынов сделал эмоциональное заявление после поражения на ЧМ по боксу

Сакен Бибосынов сделал эмоциональное заявление после поражения на ЧМ по боксу
©instagram.com/sakenbibosinov

Казахстанский боксер Сакен Бибосынов прокомментировал свое поражение в первом бою на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передают Vesti.kz.

Чемпион мира 2021 года и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Бибосынов опубликовал обращение к казахстанцам на своей странице в Instagram.

"Чемпионат мира 2023 года, к сожалению, для меня закончился. Однако цель моего приезда сюда заключалась в том, чтобы оставить свое имя в истории казахстанского бокса. Я признаю, что проиграл, виноват только я. Были ошибки. Причин много, некоторые знают о них, некоторые нет. В конце 2022 года я получил серьезную травму и перенес операцию. После операции лечился дома полтора - два месяца. Не мог ездить на соревнования. Возможно, было мало практики. Времени на восстановление после травмы перед чемпионатом мира было мало. Я говорю все это не для оправдания.

Возможно, есть те, кто думает, что я поехал на чемпионат ради денег. Но я хотел подняться на пьедестал с голубым флагом своей страны и стать двукратным чемпионом мира. Планы не всегда удается реализовать", - написал Бибосынов.

Боксер добавил, что будет работать над своими ошибками и пообещал вернуться сильнее.

"Это не закроет для меня дверь бокса, я не сломаюсь. Вы должны уметь правильно критиковать. Есть много критиков и тех, кто хвалит. Есть люди, которые пишут так, что пытаются задеть наших парней. Прежде чем писать это, вы должны попытаться попробовать пройти этот путь сами. Желаю удачи остальным боксерам. Пусть они поднимут высоко голубой флаг нашей страны", - заключил спортсмен.

Напомним, что Бибосынов в первом же бою в рамках 1/16 финала весовой категории до 51 килограмма сенсационно проиграл Дипаку Кумару из Индии на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Видео поединка можно посмотреть здесь.

Позже Казахстанская федерация бокса (КФБ) подала официальную жалобу на имя президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева в связи со скандальным решением судей в поединке Сакена Бибосынова.

Позже IBA прокомментировала скандальный бой Бибосынова на чемпионате мира.

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Метки:
Бибосынов Сакен ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу

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