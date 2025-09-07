Сабырхан намерен сотворить историю после разгрома на ЧМ-2025 по боксу

Член сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан сделал заявление после первой победы на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), передают Vesti.kz.

Напомним, в стартовом поединке в весовой категории до 55 килограммов ему противостоял представитель Мексики Брайан Ортис. Бой прошёл всю дистанцию в три раунда и завершился разгромной победой Сабырхана по очкам.

"На каждом турнире, на каждом чемпионате самый первый бой всегда самый трудный. Сегодня я вышел в ринг против мексиканца и одержал первую победу. На этом турнире мы все словно братья: братья Сабырхан, братья Оралбай — все мы стремимся войти в историю и сделать так, чтобы у Казахстана было по два чемпиона мира. Конечно, нам пришлось адаптироваться к новым весовым категориям World Boxing. Но я верю, что мы сможем завоевать олимпийские золотые медали именно в этих весах", — приводит слова Сабырхана пресс-служба World Boxing.

Напомним, что чемпионат мира по боксу впервые проводится под эгидой World Boxing. Он стартовал в Ливерпуле 4 сентября и продлится до 14-го числа.

Махмуд Сабырхан — обладатель золотой медали чемпионата мира-2023, серебряный призёр мирового первенства-2021 и вице-чемпион Азии-2022.