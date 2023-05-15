Российский боксер с травмой выиграл золото ЧМ-2023 в весе казахстанца

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Сегодня 14:11
©РИА Новости/Алексей Филиппов

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, завоевавший золото на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), рассказал о своей травме, из‑за которой он хотел сняться с турнира. У него были проблемы со связками, сообщают Vesti.kz.

Гаджимагомедов в финале весовой категории до 92 килограммов победил итальянца Аззиса Аббеса Мухийдина.

- Большое спасибо за поздравления. На самом деле меня переполняют эмоции, даже не знаю, как объяснить. Было очень тяжело, и сетка была тяжелая, еще у меня случилась травма. Если честно, она мне мешала. После третьего боя хотел сняться, ездили в больницу, ночами практически не спали и лечили травму.

Выиграть второй чемпионат мира было тяжелее, чем первый. Все соперники меня уже знают и изучают. Очень сильно рад, - приводит его слова "Матч ТВ".

- Что повлияло на твое решение продолжить?

- Я не мог ходить, меня на руках таскали до больницы. Я вообще не мог поставить ногу, терпел боль. К большому счастью, это оказалось не переломом, а разрывом связок. У меня все связки на ноге болтаются, нога вся опухшая. Всем, чем могли, лечили ногу, кололи обезболивающее. Было тяжело, каждое движение на ринге мне давалось с трудом. Я не мог передвигаться так, как я привык, приходилось по‑другому боксировать. Думаю, без помощи Всевышнего я не смог бы выиграть чемпионат.

Отметим, что в этом весе от Казахстана выступал Айбек Оралбай, оставшийся без медали. А вот его брат Нурбек Оралбай выиграл золото в весовой категории до 80 килограммов.

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Метки:
ЧА по боксу Сборная Казахстана по боксу Россия Оралбай Айбек

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