Казахстан понес третью потерю на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел второй бой на ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов он встречался с итальянским боксером Азизом Аббесом Мухийдином, который становился чемпионом Европы. Поединок завершился победой его соперника - 4:0.

Напомним, что в первом поединке Оралбай нанес поражение болгарскому боксеру Радославу Панталееву.

Отметим, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Добавим, что сегодня, 5 мая, свои бои на ЧМ-2023 выиграли казахстанцы Серик Темиржанов (до 57 килограммов) и брат Айбека Нурбек Оралбай (до 80).

Ранее Казахстан уже понес потери на этом чемпионате мира. Вылет оформили Талгат Сырымбетов (до 60) и Санатали Тольтаев (до 63,5).

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