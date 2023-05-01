Казахстанец отправил соперника в нокдаун и выиграл бой на ЧМ-2023 по боксу

Казахстанский боксер Айбек Оралбай провел первый бой на чемпионате мира в Тишкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке в весовой категории свыше 92 килограммов Оралбай встречался с представителем Болгарии Радославом Панталеевым. Бой завершился победой Оралбая единогласным решением судей. При этом болгарский боксер в первом раунде побывал в нокдауне.

Напомним, что Оралбай является чемпионом Азии 2022 года и олимпийским чемпионом среди юношей 2018 года.

Напомним, Казахстан будет бороться за медали во всех 13 весовых категориях. Полностью состав сборной на ЧМ-2023 выглядит так: Санжар Ташкенбай (48), Сакен Бибосынов (51), Махмуд Сабырхан (54), Серик Темиржанов (57), Талгат Сырымбетов (60), Санатали Тольтаев (63,5), Дулат Бекбауов (67), Асланбек Шымбергенов (71), Нурканат Райыс (75), Нурбек Оралбай (80), Сагындык Тогамбай (86), Айбек Оралбай (92), Камшыбек Кункабаев (+92).

Ранее Талгат Сырымбетов стартовал с победы на ЧМ-2023.

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