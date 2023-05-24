Российский боксер не согласился с поражением от казаха в полуфинале ЧМ-2023

Российский боксер Имам Хатаев, бронзовый призер чемпионата мира-2023 в Ташкенте, высказался о своем поражении в полуфинале турнира, когда раздельным решением судей уступил казахстанцу Нурбеку Оралбаю, сообщают Vesti.kz.

Бой проходил в весовой категории до 80 килограммов.

- Вы признавались, что разочарованы результатом, ведь ехали за другим.

- Несмотря на все, я надеялся взять золото. Более того, был уверен, что это мне по силам. Но все получилось именно так. Однако я не согласен с решением судей в своем бою с Нурбеком Оралбаем. Посмотрите, четверо из пяти арбитров отдали первый раунд казахстанскому спортсмену, второй отошел ему единогласно. После просмотра записи мне это показалось не совсем объективным, - приводит его слова RT.

- Что вас возмущает?

- Во что превращается бокс. Люди стараются не сражаться друг с другом, а пытаться как-то переиграть, перебегать. Да и в нынешних перчатках нокаутировать оппонента тяжело. Они слишком легкие. Думаю, если все так и продолжится, то в скором времени поединки олимпийцев будут неинтересны публике.

- Что нужно изменить?

- Вернуть нормальные перчатки, оценивать в первую очередь активность, попадания, серии ударов. Непросто демонстрировать яркий бокс, когда противник бегает по рингу, ищет пятый угол, постоянно обнимается, вяжет руки и лишь изредка что-то выбрасывает с дистанции. Обидно, что судьи отдают предпочтение таким атлетам, а не тем, кто хочет биться, доминировать. Мне сложно понять, почему это происходит.

- Показалось, поединок с Оралбаем был чем-то похож на схватку с Бенджамином Уиттакером на Олимпиаде. Вы снова прессинговали и действовали первым номером, в то время как соперник избегал боя. Это действительно так?

- В схожей манере действовал не только Оралбай, но и Кристиан Пиньялес. Определенно подсмотрели эту тактику у Уиттакера. Они были готовы делать все возможное, лишь бы не давать мне попадать, не рубиться со мной. Я понимаю это. Но одновременно с этим не укладывается в голове, как судьи могут поощрять подобное.

- С кем было труднее - с Оралбаем или Уиттакером?

- В таком ключе можно было бы говорить, если бы кто-то из них встал в центре ринга и начал обмениваться со мной ударами, перебивать меня. Тут же правильнее сказать, за кем было сложнее бегать (смеется).

- И за кем же?

- Тяжело выбрать. За обоими угнаться было довольно непросто.

Отметим, что Нурбек Оралбай выиграл золото ЧМ-2023, тогда как Хатаев завершил любительскую карьеру после поражения казахстанцу.