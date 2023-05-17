Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Любительский бокс
Комментарии

Российский боксер завершил любительскую карьеру после поражения казахстанцу на ЧМ-2023

Российский боксер завершил любительскую карьеру после поражения казахстанцу на ЧМ-2023
©ДРС

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 российский боксер Имам Хатаев принял решение завершить любительскую карьеру, сообщают Vesti.kz. Теперь он намерен сосредоточиться на выступлении на профессиональном ринге.

Это заявление 28-летний боксер сделал после завоевания бронзовой медали на чемпионате мира-2023 в Ташкенте. Там Хатаев дошел до полуфинала, где уступил будущему чемпиону миру из Казахстана Нурбеку Оралбаю.

IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу

"Для меня этот чемпионат мира по любителям был первым и последним, - цитирует Хатаева "Матч ТВ". - Как вы помните, я еще после Олимпиады заявил, что перехожу в профессионалы. Но так вышло, что по профессионалам не получилось провести бой (осенью 2022 года), и так я попал на чемпионат России. Решил выступить на этом турнире. Чемпионат России в Чите я выиграл и поехал на мир".

"Повторюсь, это мой первый и последний чемпионат мира, - добавил боксер. - Это были мои последние соревнования в любительском боксе. Для себя я окончательно на 100 процентов решил переходить в профессионалы. У меня возраст, плюс все говорят, что мой стиль бокса именно профессиональный. Я и сам чувствую, что мне давно нужно было переходить в профессионалы".

На профи-ринге Хатаев дебютировал в ноябре 2021 года и одержал три победы нокаутами в трех боях.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Россия ЧМ по боксу Сборная Казахстана по боксу Оралбай Нурбек

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика

Реклама

Новости
Сегодня , 13:36
Любительский бокс
©ДРС Российский боксер завершил любительскую карьеру после поражения казахстанцу на ЧМ-2023
Сегодня , 11:32
Любительский бокс
©ДРС Главный тренер сборной Казахстана высказался об отборе боксеров на Олимпиаду-2024
Сегодня , 11:05
Любительский бокс
©IBA В сборной Казахстана прояснили будущее Кункабаева после поражения Джалолову на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 23:13
Любительский бокс
©Федерация Бокса России Россия назвала условия отбора на женский ЧМ-2024 по боксу в Астане
Вчера , 21:33
Любительский бокс
©instagram.com/bakhodirdjalolov Баходир Джалолов показал фото с мамой после триумфа на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
Вчера , 18:12
Любительский бокс
©Akorda.kz Токаев принял триумфаторов ЧМ-2023 по боксу из сборной Казахстана
Вчера , 17:51
Любительский бокс
©akorda.kz Казахстанские боксеры подарили Токаеву перчатки
Вчера , 15:59
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan "Это дорогого стоит". Демьяненко оценил исторический успех Казахстана на ЧМ-2023 по боксу в Ташкенте
Вчера , 14:18
Любительский бокс
©ДРС Засудили? Эксперт вынес вердикт по финалу Казахстан-Узбекистан на ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 13:59
Любительский бокс
©IBA Казахстану предрекли битву с Узбекистаном за золото в боксе на Олимпиаде в Париже
Вчера , 12:20
Любительский бокс
©IBA Казахский Ломаченко покорил ЧМ в Ташкенте: уничтожил всех и взял золото. Откуда взялось это прозвище?
Вчера , 11:04
Любительский бокс
©ДРС Казахский Ломаченко впечатлил эксперта победой над узбеком в финале ЧМ-2023 по боксу
Вчера , 10:34
Любительский бокс
©instagram.com/zhumagulov_zhalgas Жумагулов оценил выступление сборной Казахстана на ЧМ по боксу
Вчера , 10:13
Любительский бокс
©ДРС В сборной Казахстана по боксу найден "выдающийся талант"
Вчера , 09:23
Любительский бокс
©Top Rank Алимханулы отреагировал на исторический успех сборной Казахстана по боксу
15 мая, 19:27
Любительский бокс
©ДРС "Их битвы - украшение любого турнира". Найдено объяснение преимуществу Джалолова над Кункабаевым
15 мая, 18:45
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ IBA восхитилась техникой Казахского Ломаченко против узбека в финале ЧМ-2023 по боксу
15 мая, 18:27
Любительский бокс
©ДРС "За это спасибо Головкину". Будущую звезду профи-бокса Казахстана нашли среди победителей ЧМ-2023
15 мая, 16:50
Любительский бокс
©КФБ Тренер сборной Казахстана рассказал о сложностях в выборе состава перед триумфальным ЧМ-2023
15 мая, 15:40
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan/ Министр назвал общую сумму призовых чемпионов мира по боксу из Казахстана
15 мая, 14:11
Любительский бокс
©РИА Новости/Алексей Филиппов Российский боксер с травмой выиграл золото ЧМ-2023 в весе казахстанца
15 мая, 13:32
Любительский бокс
©Дирекция развития спорта В Минобороны Казахстана сделали заявление о триумфаторах ЧМ-2023 по боксу
15 мая, 12:56
Любительский бокс
©IBA IBA отметила превосходство Казахстана над Узбекистаном в финалах ЧМ-2023 по боксу
15 мая, 12:08
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казах из UFC прокомментировал выступление сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
15 мая, 11:31
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Казахстанские боксеры записали видеообращение к Токаеву
15 мая, 10:10
Любительский бокс
©IBA Казахстан? IBA определила лучшие сборную и боксера чемпионата мира-2023 в Ташкенте
15 мая, 09:56
Любительский бокс
©instagram.com/kudaibergenov.dimash Димаш Кудайберген высказался об успехе Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
15 мая, 09:38
Любительский бокс
©instagram.com/boxingkazakhstan Федерация футбола обратилась к казахстанским боксерам после ЧМ-2023
15 мая, 09:23
Любительский бокс
©Boxingscene.com Головкин назвал залог успеха сборной Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
15 мая, 07:59
Любительский бокс
©Boxingscene.com Головкин отреагировал на повторение исторического успеха Казахстана на ЧМ-2023 по боксу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus