В России сделали заявление о скандальной победе над Казахстаном на ЧМ по боксу от IBA

Российский боксер Джамбулат Бижамов прокомментировал скандальный поединок с казахстанцем Ерасылом Жакпековым на чемпионате мира-2025, прошедшем в Дубае (ОАЭ) под эгидой IBA, сообщают Vesti.kz.

Соперники встретились в 1/8 финала весовой категории до 80 килограммов. Итогом поединка стала победа Бижамова раздельным решением судей со счётом 4:1. При этом в третьем раунде Жакпеков отправил соперника в нокдаун.

В итоге Бижамов дошёл до золота ЧМ-2025. Российский боксёр уверен, что заслуженно победил казахстанца.

"Первый раунд спокойно выиграл. Во втором - тоже думал, что всё нормально, но 3:2 отдали в другую сторону. В третьем раунде в начале пропустил удар, но, честно говоря, очень много по затылку пропустил во втором раунде и уже как бы накопилось. Немного потряс он меня, но я сразу собрался, продолжил бой, атаковал первым номером, искал бой, а соперник только клинчевал. Так что, вполне заслуженно считаю себя победителем", - сказал Бижамов в интервью "Рингсайд".

Его поддержал партнер по сборной Всеволод Шумков: "Точно все по делу, братан. Я тебе честно скажу"

Такой же позиции придерживается другой член российской команды Евгений Кооль: "Кто разбираются в боксе, понимают, что Джамбулат выиграл. Просто большинство людей, которые смотрят бокс, они любители. По картинке боя - понятно, что Джамбулат поплыл, там еще что-то - и они там "вай, ой". Понятное дело, а так - если сейчас считать очки, то понимаешь, что Джамбул выиграл даже с явным преимуществом. То, что он пропускал сильнее в третьем раунде - не значит, что он проиграл".

Шумков: "Я бы даже сказал: они бой даже не видели и не смотрели. Они просто захотят в комментарии, читают, думают, что нужно поддержать своего, и начинают писать"

Бижамов: "Я на следующий день просыпаюсь, у меня телефон просто разрывается - вся страна говорит обо мне. Очень много блогеров, которые действительно далеки от спорта, выкладывали "Нашего засудили" - и вот, народ повалил".

Шумков: "Черный пиар - тоже пиар"

Кооль: "Всё нормально"

Бижамов: "В начале третьего раунда - да, пропустил. Ну, я стою на ногах и опять по затылку пропускаю, и чуть повело меня - начали отсчитывать. Уже понимал - надо идти вперёд и забирать бой, нужно выигрывать. Я уже оказывался в данной ситуации, для меня это не было шоком, удивлением - был довольно собран и трезв мыслями.

Шумков: "Я видел - ты по глазам даже мобилизовался. Так, раз!"

Бижамов: "Я после нокдауна просыпаюсь".

Шумков: "Как будто ты спал. Тут - раз, нокдаун, пошел работать. Я думаю - почему раньше нельзя было начать?!"

Бижамов: У меня бывает. Иногда даже перед спаррингами надо чуть пропустить, чтобы проснуться.

Добавим, что сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачёте ЧМ-2025 от IBA, завоевав 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Казахстан стал вторым с 3 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми наградами, а тройку лидеров замкнула сборная Узбекистана — 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы.

