Революция в боксе? Что ожидает Казахстан в новой организации

Казахстанская федерация бокса официально принята в новую боксерскую организацию World Boxing, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Под эгидой этой организации сборная Казахстан приняла участие на молодежном чемпионате мира (до 19 лет) в США.

В ее состав уже входят 55 стран.

Отмечается, что на Конгрессе Международной федерации бокса World Boxing в Колорадо-Спрингс (США), где было объявлено о вхождении Казахстана стало известно об изменениях в регламент проведения соревнований.

В частности, турниры будут проводиться в новых весовых категориях. Поправки коснулись и работы судей во время поединков и при определении победителей.

Казахстан приняли в новую боксерскую организацию

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении. В сентябре Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing, а Геннадий Головкин получил должность в Олимпийской комиссии организации.